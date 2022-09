Dieuwertje Blok vond oorlogsdagboek van Joodse moeder: ‘Als er visite was, zat ze muisstil in de kast’

Eerste details begrafenis Elizabeth bekend: 2 minuten stilte na afloop

De staatsbegrafenis van de Britse koningin Elizabeth in Londen eindigt maandag met landelijk 2 minuten stilte. Na afloop van de dienst in Westminster Abbey wordt de kist van Elizabeth naar Windsor Castle gebracht en tijdens een privéceremonie met die van haar vorig jaar overleden echtgenoot Philip in een grafkelder geplaatst.

15 september