Dionne is goed gemutst en Anna wil dolgraag terug naar LA

Penoza-film trekt op eerste dag meer bezoekers dan Frozen 2 en Last Christmas

8:30 Penoza: The Final Chapter, de speelfilm die de finale vormt van hitserie Penoza, doet het goed in de Nederlandse bioscopen. De film trok op de openingsavond meer dan 16.000 bezoekers en belandde zo uit het niets op de eerste plek van de Nederlandse bioscooplijst. Penoza trok donderdag meer bezoekers dan de megahit Frozen 2 of de romantische kerstfilm Last Christmas, blijkt uit cijfers van de filmbranche.