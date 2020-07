Dionne Slagter staat stil bij tien jaar zonder anorexia: ‘Moeilijkste wat ik ooit heb gedaan’

Dionne, online ook bekend als OnneDi, sprak in de media al vaker over haar eetstoornis en de alternatieve behandeling in Spanje. In Nederland werkte het verblijf in een kliniek voor haar averechts. ,,Ik leerde daar juist hoe het niet moet’’, zei ze daarover. ,,Je zit daar tussen meisjes die allemaal het slechte voorbeeld geven en het werd zelfs een soort competitie.”



In Spanje was de aanpak meer confronterend. ,,In Nederland was me steeds verteld dat ik er niks aan kon doen dat ik anorexia had. Bij deze behandeling kreeg ik een spiegel voorgehouden. Het werd me duidelijk gemaakt dat ik zelf verantwoordelijk was voor mijn ziekte. Het was een soort interventie waarbij gezegd werd dat ik zelf de keuze maakte voor de dood als ik door zou gaan.”



Ze mocht in Spanje zelf bepalen of ze wel of niet at. ,,Ik begon in te zien waar ik mee bezig was. Dat ik zelf de ziekte in stand hield, terwijl ik ook kon kiezen voor een beter leven en daarvoor niet afhankelijk was van anderen. Daarna heb ik de knop om kunnen zetten.”