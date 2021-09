Dionne Stax deelt eerste liefdesfoto met dj Steven Jansen

De andere helft van het dj-duo, Lucas de Wert, trouwde afgelopen weekend met zijn jeugdliefde Evelien. Natuurlijk kon Steven Jansen niet ontbreken op de gastenlijst en hij nam liefje Dionne maar al te graag mee. Op Instagram zegt het Omroep Max-gezicht over de bruiloft: ,,Hier dansten we salsa. Nou ja, we deden een poging. Hoe dan ook: het was fijn. En mooi’.’

Liefdesverdriet

Stax, die in het verleden ook werd gelinkt aan Humberto Tan, was eerder zo’n drie jaar samen met radioloog Sytse Oudkerk. Die ‘had niets met media en pers’ en bleef bewust buiten de schijnwerpers. Hun relatie liep vorig jaar op de klippen. Ze hadden geen ruzie, maar waren tot de conclusie gekomen dat er ‘geen toekomst’ was.

De breuk viel Dionne zwaar. ,,Liefdesverdriet is vreselijk’’, zei ze. ,,De muren komen op je af. We kenden elkaar drie jaar, woonden samen, en nu woon ik weer alleen. Daar moet je dan weer even iets leuks van zien te maken, zodat het anders wordt dan het was. Ik heb een tijd onder de dekens gelegen, maar nu gaat het weer.’’

Heel lang woonde de voormalig NOS Journaal-anchor overigens niet alleen; journaliste Suse van Kleef trok bij haar in. Het gerucht ging dat de twee mogelijk iets voor elkaar voelden, maar daar moesten ze in Rooijakkers over de vloer alleen maar om lachen.

Dionne kon de gezelligheid van het samenwonen ongetwijfeld goed gebruiken, want niet alleen de breuk met Sytse maakte 2020 een zwaar jaar. Tijdens een bezoek aan Barcelona, waar Stax’ zus net een kindje had gekregen, werd haar moeder onwel. Ze bleek een cyste in haar buik te hebben en onrustige cellen, waarna ze werd geopereerd en chemotherapie moest ondergaan.

