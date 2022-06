Dionne Stax heeft officieel het meest onduidelijke interview uit de tv-geschiedenis afgeleverd

Met video Donny Roelvink na ongeluk met klaplong en gebroken ribben in ziekenhuis

Donny Roelvink (24) is gewond geraakt toen hij onder een auto belandde tijdens het maken van een video. De zoon van Dries Roelvink ligt met een ‘kleine klaplong’ en gebroken ribben in het ziekenhuis. Dat vertelt hij vandaag in een video op Instagram.

