Dionne Stax scoort ruim miljoen kijkers met laatste DNA Onbekend

Het is de laatste aflevering met Stax, omdat de presentatrice niet langer voor AvroTros werkt maar een overstap maakte naar Omroep MAX. Daarvoor werkte ze als nieuwslezeres bij de NOS. In het programma DNA Onbekend worden vragen over familiebanden beantwoord aan de hand van DNA-onderzoek. In de laatste aflevering met Stax werd onderzocht wie de vader van Jolanda is en de opa van Marijke.

Het best bekeken programma van de avond was traditiegetrouw het NOS Journaal op NPO 1 om 20.00 uur (2,1 miljoen kijkers), gevolgd door het Half Acht nieuws op RTL 4 (1,4 miljoen) en actualiteitenprogramma EenVandaag op NPO 1 (1,3 miljoen). Het best bekeken programma op SBS6 was Familie Gillis: massa is kassa. Hier keken 743.000 mensen naar, waarmee het programma op plek 14 in de top 25 komt.