Diplomaat: leden K-popgroep BTS ontkomen niet aan dienstplicht

,,Er wordt verwacht dat jonge Koreaanse mannen het land dienen en de BTS-leden zijn rolmodellen voor veel jonge generaties Koreanen”, zegt de Zuid-Koreaanse ambassadeur in Groot-Brittannië Gunn Kim in gesprek met The Sunday Times. ,,De meeste van onze mensen verwachten dat onze leden van BTS hun verplichting als burgers van Korea zullen nakomen. Uiteindelijk denk ik dat dat gaat gebeuren”, voegde hij eraan toe.



De dienstplicht in Zuid-Korea houdt in dat alle mannen tussen de 18 en 28 jaar 18 maanden moeten dienen. Vanwege hun grote succes wereldwijd, kregen de zangers van BTS in 2020 uitstel van dienstplicht tot zij 30 jaar zouden worden. Nu het oudste bandlid Jin in december 30 wordt, laait de vraag op of hij dan inderdaad de danskleding zal vervangen voor een legeruniform.