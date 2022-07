Directeur Ziggo Dome bezorgd over nepkaartjes voor Harry Styles: 'Mensen wanhopig op zoek’

Ziggo Dome-directeur Danny Damman maakt zich zorgen over de nepkaartjes die voor het concert van Harry Styles vermoedelijk in omloop zijn. Hij ziet dat veel mensen ‘wanhopig’ op zoek zijn naar kaarten voor het uitverkochte concert van de Britse zanger zaterdag.

,,Ik maak me er zorgen over dat we ook vanavond veel teleurgestelde fans gaan hebben, vertelt Damman. Volgens hem zijn er de laatste tijd zijn er veel valse tickets in omloop. Dat gebeurt volgens de directeur voor concerten waarvoor de vraag groot is.

Damman ziet vooral op Twitter veel vraag naar kaartjes voor het uitverkochte concert in de Amsterdamse concerthal. Maar ook voor de Ziggo Dome hebben zich zaterdagmiddag fans verzameld die bordjes omhoog houden waarmee ze aangeven op zoek te zijn naar een ticket. ,,Dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.”

Vlak voor het concert van Harry Styles is al campagne gevoerd om mensen ervan bewust te maken dat nepkaartjes in omloop zijn, legt Damman uit. ,,Dat hebben we gedaan via de website weetwaarjekoopt.nl. Die laat ziet waar je tickets wel, maar vooral ook waar je ze niet moet kopen.” Hij adviseert mensen om alleen een kaart via ticketmaster te kopen. ,,Dat zijn de enige tickets die geldig zijn.”

