Directeuren bioscoopconcern Pathé per direct op non-actief

Tyra Banks openhartig over mislukte IVF-behandeling

10:11 De Amerikaanse beauty Tyra Banks (44) heeft zich in een exclusief interview met People Magazine uitgesproken over het grote verdriet in haar leven: een mislukte IVF-behandeling. De presentatrice van America's Next Top Model is inmiddels dolgelukkig met haar 2-jarige zoontje York, die via een draagmoeder ter wereld kwam. Maar de pijn die ze voelde toen 'het' haar zelf niet lukte, is er nog steeds.