Disney in de rol van Hollebolle Gijs in Hollywood

Hoe zal aan het einde van dit jaar de lijst met de best bezochte films van 2019 eruit zien? Neemt Disney de eerste vijf plaatsen in beslag met hun verwachte megahits Aladdin, The Lion King, Toy Story 4, Star Wars Episode IX en het superheldenavontuur Avengers: Endgame dat volgende week in première gaat?



Iedereen in de entertainment weet dat Disney met zijn nieuwe versies met acteurs van de eigen animatieklassiekers, de striphelden uit het reld houdt er rekening mMarvel-imperium en de ruimteridders in het nieuwe Star Wars-avontuur in de tweede helft van 2019, een grote greep in de bioscoopkassa gaat doen.



De films zullen in honderden bioscopen gaan draaien, waardoor de concurrerende filmmaatschappijen stevig moeten onderhandelen om hun producties geplaatst te krijgen in vermoedelijk veel kleinere zalen.



En dit is nog maar een begin. Sinds de vorige maand afgeronde overname van de filmstudio Fox heeft Disney nog meer potentiële hits in huis. Zo heeft het inmiddels de rechten veroverd van de X-Men-franchise, de komende Avatar-films van James Cameron, televisieseries zoals The Simpsons en bekroonde meer artistieke films als The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri en The Favourite. Wereldwijd incasseert de combi Disney/Fox straks een derde van de filmopbrengsten. De voornaamste concurrent Warner Bros. haalt nog niet eens de helft van dat aantal.