‘Disney+ kan concurrent Netflix een kopje kleiner maken’

Op 12 november is Disney+ in meer landen beschikbaar, maar vanochtend ging in Nederland een exclusieve pilot van start. Hoe bevalt het aanbod, hoe gebruikersvriendelijk is de videodienst (met films en series van Disney, Pixar, Marvel en National Geographic) en heeft dit de potentie om concurrent Netflix een kopje kleiner te maken? Het trio Bingewatchers geeft antwoord.

In AD Bingewatchers gidsen Goes, Heezen en Tienhooven de luisteraar door serieland. Zij zien de eerste paar afleveringen van zo’n beetje alles wat nieuw om de hoek komt kijken en stellen vervolgens zichzelf, elkaar en de luisteraar de vraag: doorkijken of niet? Of: to binge or not to binge, that’s the question…