Disney komt met Monsters Inc.-serie

Johan Derksen ‘na lang zeuren’ uit ziekenhuis ontslagen

9 april Voetbalanalist Johan Derksen (70) is vandaag in het academisch ziekenhuis in Groningen met succes geopereerd aan een gecompliceerde armbreuk. Na de ingreep mocht hij volgens eigen zeggen ‘na lang zeuren’ weer naar huis om verder te herstellen. Derksen viel vorige week in zijn huis in Grolloo (Drenthe) van de trap. Het resultaat: breuken in het gezicht, arm en een zware hersenschudding.