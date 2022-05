Disney+ maakt premièredatum Pinocchio bekend

Uitgekeken op Netflix en Disney+? Wij wijzen je de weg door het 'streaming­moe­ras’

De bioscopen blijven voorlopig dicht, dus zijn we voor een 'filmpje pakken' nog even aangewezen op video on demand. Is het aanbod van interessante titels inmiddels een beetje opgedroogd? Geen stress, er is meer dan alleen Netflix, Disney+ en Videoland. Deze krant maakt je wegwijs in het 'streamingmoeras’ en zet enkele alternatieve platforms op een rijtje.

7 oktober