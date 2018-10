Disney moet Star Wars-grap uit Wreck it Ralph 2 halen

Regisseur Rich Moore heeft een Star Wars-grap uit zijn nieuwe film Ralph Breaks the Internet moeten halen omdat producent Lucasfilm niet instemde met het 'misbruik' van het personage Kylo Ren. Dat meldt The Hollywood Reporter .

De door acteur Adam Driver vertolkte schurk speelt een grote rol in de nieuwste Star Wars-trilogie. In het achtste deel, The Last Jedi, wordt Kylo Ren verder aangetrokken tot de 'dark side'. Maar volgens veel critici, en ook regisseur Rian Johnson, was Kylo Ren in deze film een worstelende tiener die zoekt naar zijn plek en zijn rol in het leven.

In Ralph Breaks the Internet, het vervolg op hitfilm Wreck it Ralph, zou Kylo Ren als verwend kind worden afgebeeld. ,,Maar Lucasfilm wilde niet dat hun schurk op die manier werd verbeeld", vertelt regisseur Moore in een interview met de website IGN.com, ,,dus dat verzoek hebben we gerespecteerd.”

Disneyprinsessen

De film zit overigens vol met kleine grapjes, knipogen en verwijzingen naar andere bekende films en tekenfilms. Een van de hoogtepunten in de trailer is de scène waarin het meisje Vanellope (met een stem van Sarah Silverman) in een kamer belandt met alle Disneyprinsessen. Deze grap werd op sociale media al veel geprezen en besproken.