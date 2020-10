Disney racisme-disclaimer voor films als Peter Pan en Dumbo

Het entertainmentconcern kondigde bij de start van de streamingservice vorig najaar al aan dat het een dergelijke waarschuwing zou geven bij films waarin bijvoorbeeld Afro-Amerikaanse personages op een manier worden getoond die tegenwoordig als racistisch wordt gezien. Tot nu toe gebeurde dat in een kadertje, de mededeling komt nu veel groter in beeld en kan niet geskipt worden.

,,Dit programma laat mensen en culturen en/of de manier waarop zij behandeld worden op een negatieve manier zien", is te lezen in het bericht. ,,Die vooroordelen waren toen fout en dat zijn ze nu nog. In plaats van die content te verwijderen, willen we de schadelijke werking ervan erkennen, daarvan leren en bespreken hoe we samen aan een inclusievere toekomst kunnen bouwen.”

Disney+ is niet het enige streamingplatform waarop dergelijke mededelingen worden gedaan. HBO Max laat sinds dit voorjaar voor Gone With The Wind een filmpje zien waarin de zwarte professor filmwetenschappen Jacqueline Stewart uitlegt dat er kritiek is op de romantische, idyllische setting van de film, die zich afspeelt in een wereld waarin slavernij als normaal werd gezien. De film schetst een nostalgisch beeld en ontkent daarmee de verschrikkingen van de slavernij, aldus de professor.