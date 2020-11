Disneyland Paris gunt eerste blik op hotel en themagebied van Marvel

Op de Virtual Education Conference van IAAPA deelde Disney Parks, Experiences and Products-voorzitter Josh D’Amaro gisteren verschillende updates, waaronder een nieuwe foto van de lobby van het Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel, waarop te zien is hoe het opnieuw ontworpen hotel tot stand komt. De nieuwe foto toont de voortgang van het interieur van de lobby die één van de vele grote Marvel-kunstwerken bevat waar gasten van kunnen genieten zodra het hotel opengaat.

Het viersterrenhotel is geïnspireerd op een kunstgalerie in New York en is een eerbetoon aan de stad die de geboorteplaats was van de Marvel Superhelden en aan veel van de kunstenaars die ze hebben bedacht. Het hotel krijgt één van de grootste collecties Marvel-kunstwerken ter wereld, met meer dan 300 tentoongestelde items, waaronder exclusieve en nooit eerder vertoonde stukken, in samenwerking met meer dan 95 artiesten van Marvel Comics en Marvel Studios. Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel moet hedendaags comfort en persoonlijke service bieden en viert tegelijkertijd de cultuur en levendige energie van New York.