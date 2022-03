Dit is de Mol van het 22ste seizoen van Wie is de Mol?

Het 22ste seizoen van Wie is de Mol? vond plaats in Albanië. Tijdens een liveshow mét publiek vanuit de Rode Hoed in Amsterdam maakte Everon bekend de Mol te zijn. Hij zei vlak na de bekendmaking: ,,Het was heel erg pittig. Als mensen je op het spoor zijn, probeer je ze nog op andere gedachten te krijgen. Dus ik ben eigenlijk nog een hele tijd aan het mollen geweest.”



De mening van de kijker was vooraf verdeeld geweest, bleek uit de poll op deze website. Van de 19.000 stemmers dacht 42% dat Fresia de Mol was, Kim-Lian 30% en Mol Everon was met 28 procent het minst verdacht.