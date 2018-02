Dit is de nieuwe Magnum P.I.

Guus Meeuwis niet opgewassen tegen De Toppers: Tilburger grijpt naast 100% NL Award

20 februari TILBURG/AMSTERDAM - De kop is eraf, in Club Panama in Amsterdam zijn dinsdagavond de eerste 100% Awards uitgereikt. Jeroen van der Boom en Gerard Joling namen uit handen van Samantha Steenwijk namens De Toppers de eerste award van de avond in ontvangst in de categorie Beste Live Act voor hun concerten die ze vorig jaar gaven in de Amsterdam ArenA.