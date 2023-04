Dit is de winnaar van de finale van Big Brother

Assistent-regisseur van film Rust accepteert aanklacht om dood camera­vrouw: zes maanden proeftijd

David Halls, de assistent-regisseur van de film Rust, heeft de aanklacht van nalatigheid of onveilig gebruik van een vuurwapen geaccepteerd rond het dodelijke ongeval op de filmset in oktober 2021. Hij is daarmee volgens Amerikaanse media de eerste persoon die op een bepaalde manier verantwoordelijk kan worden gehouden voor de dood van cameravrouw Halyna Hutchins (42).