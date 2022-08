Dit is de winnaar van De slimste mens: All stars

Zestien oud-finalisten van De slimste mens streden deze zomer in een online-spin-off van de populaire quiz om de titel de slimste der slimsten. Vannacht kwam de aflevering online waarin duidelijk wordt wie deze All stars -editie op zijn of haar naam mag zetten. Lees hier wie die eeuwige roem verdient ( Let op: dit artikel bevat spoilers ).

Na vijf afleveringen - de extra serie is een korte, met vier kandidaten per dag in plaats van drie - waren onder meer Francis van Broekhuizen, Jeroen Kijk in de Vegte en Klaas Dijkhoff al naar huis gespeeld. Cabaretier Owen Schumacher (winnaar in 2018), CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen (winnaar in 2019), verslaggever Marieke van de Zilver (winnaar in 2020) en journalist Frank Heinen (wist eind 2021 de hoogste dagscore ooit te behalen) namen het in de laatste aflevering tegen elkaar op.

Als laatste der Mohikanen bleven Van Mulligen en Van de Zilver over in de finale, waarin de hoofdeconoom een dure tactische fout maakte. De finalisten waren verwikkeld in een vraag over wat ze weten over de Mont Saint-Michel, het Franse eiland. Terwijl Van de Zilver nog slechts 3 seconden over had, paste hij met 39 seconden op de teller. Toen hij zag wat hij had gedaan, riep Van Mulligen verschrikt ‘nee!’. Met twee goede antwoorden in de volgende vraag kon Van de Zilver hém dus naar huis spelen. Krap, maar niet onmogelijk. Ze maakte er optimaal gebruik van: in rap tempo noemde ze jodendom en Pasen bij de vraag wat ze weet over Pesach. Van de Zilver werd daarmee uitgeroepen tot ‘de slimste der slimsten’.

Volledig scherm Marieke van de Zilver wint De slimte mens: All Stars © KRO-NCRV

,,Wat was het weer spannend”, zei Van de Zilver lachend met de prijs in haar hand. Presentator Philip Freriks: ,,Wat was je weer fanatiek! Je staat te stralen.” Van de Zilver: ,,Ik had dit helemaal niet meer verwacht. Ik vind het heel leuk.” Van der Zilver was van de zestien seizoenen die De slimste mens rijk is pas de tweede vrouw die de populaire kennisquiz won. Angela de Jong - tv-columniste van deze site - ging haar voor in 2017, Marieke won in 2020. In het dagelijks leven is Marieke politiek verslaggever.

Of ze lang de ‘slimste der slimsten’ blijft moet de toekomst uitwijzen. Presentator Freriks hoopt ‘snel een excuus’ te bedenken om weer een All stars-serie te maken.

