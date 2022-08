Dit is de winnaar van het jubileumseizoen De slimste mens: ‘Smokkelde de bokaal mee in Dirk-tas’

Met nog 47 seconden op de klok moest Jasper van Kuijk vier goede antwoorden geven om publiekslieveling Anniko van Santen te verslaan. In hoog tempo dreunde hij feitjes op over winkelcentrum Hoog-Catharijne, zó snel dat de confetti al door de studio dwarrelde voor hij de overwinning in de gaten had. De snippers kwamen terecht op een lege stoel én op het hoofd van de verliezer. Van Kuijk speelde namelijk mee vanaf een andere locatie. Zijn reactie - eerst ongeloof, daarna juichend - was via een speciaal beeldscherm te zien.