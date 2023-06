Dit is de winnaar van Het perfecte plaatje op reis

Monica Bellucci bevestigt relatie met regisseur Tim Burton: ‘Hou van hem’

Monica Bellucci en regisseur Tim Burton zijn een setje. Dat bevestigt de Italiaanse actrice in de Franse editie van het blad Elle. Het koppel werd in februari al zoenend gespot in Parijs. ,,Het was zo’n ontmoeting die je maar zelden hebt.”