Dit is de winnaar van The Voice 2020

The VoiceHet tiende seizoen van de RTL-talentenjacht The voice of Holland is vanavond gewonnen door de 17-jarige Sophia Kruithof. Het ‘wonder van Weesp' versloeg concurrenten Stef, Emma en Daphne en krijgt niet alleen een platencontract, maar ook 50.000 euro.

Drie seconden. Meer had Emma bij haar blind audition niet nodig om Anouk, nota bene de strengste coach bij The Voice, haar rode coachstoel te doen draaien. En dat terwijl de introductie van de jonge zangeres allerminst veelbelovend was.



Ruim 1,9 miljoen kijkers zagen haar afgelopen november giechelen op een bank en tokkelen op haar gitaar, die ze Vincent noemt. Grappig wel, vond ze zelf, aangezien ze bij haar auditie ook het lied Vincent van Don McLean zong.



,,Ik denk dat de boodschap van mijn liedje is dat het gaat over Vincent van Gogh’’, begon de jonge zangeres te vertellen, schijnbaar op weg om de volgende jonge deelnemer te worden die volgens de coaches niet genoeg levenswijsheid heeft om een doorleefd lied te zingen. Maar toen sprak ze door.



,,Van Gogh zei altijd dat hij heel erg van zijn schilderijen hield, maar zijn schilderijen niet van hem’’, vervolgde ze. ,,En ik vind het liedje gewoon een hele mooie ode aan alle kunstenaars die hun eigen succes niet hebben mogen meemaken. En die eigenlijk dood zijn gegaan met het idee dat ze een soort mislukkeling waren. Maar nu hangen zijn schilderijen over de hele wereld en is ‘ie super succesvol.’’



Lees door onder de video

Natuurtalent

Het was het begin van een zegetocht. ‘Niet van deze planeet’, jubelde Ali B na haar auditie, om vervolgens grappend te proberen haar om te kopen. Sophia koos uiteindelijk voor coach Anouk, die haar zonder al te veel werk (‘want ze is een natuurtalent’) naar de finale loodste.



Onderweg vielen haar uitsluitend superlatieven ten deel. Ze liet coaches de wereld om hen heen vergeten, zeiden ze. Ze heeft zo’n eigen geluid. ,,Er gebeurt echt wat als jij zingt’’, zei Anouk eens. ,,Je neemt mij mee helemaal het nummer in en dat is zo knap van iemand van 17 jaar.’’

Quote Als ik de rest hoor zingen, dan denk ik: hoe sta ik hiertussen? Sophia Kruithof

Terug naar school