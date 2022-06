Dit is nog nooit vertoond bij het NOS Journaal, maar compleet verdiend

Dat je laatste werkdag aanleiding is voor een itempje in het NOS Journaal is al bijzonder. Maar dat het NOS Journaal donderdagmorgen een paar minuten tijd inruimde voor het afscheid van een nieuwslezer van de grote concurrent, mag met recht een unicum worden genoemd. Nu is het in het geval van Jan de Hoop, want over hem gaat het natuurlijk, niet meer dan terecht. Want hij was niet alleen een prominent gezicht van RTL. Hij was een beetje van ons allemaal.