Dit is waarom alle kunstsubsidies naar de Randstad gaan en Oost-Nederland geen cent krijgt

1 | HET BOZE OOSTEN

Theatergezelschap Beumer & Drost uit Deventer trekt al twintig jaar volle zalen. Van grote schouwburgen tot kleine theaters; er is bijna geen plek in Nederland of Vlaanderen waar het gezelschap niet op de planken heeft gestaan.

,,Jarenlang hebben we in artistieke vrijheid kunnen werken en ons eigen plan kunnen trekken”, vertelt Drost. ,,Het stelde ons in staat veel moois te maken. Dat we nu plotseling geen cent meer krijgen, komt keihard aan.”

De producties van Beumer & Drost zullen noodgedwongen kleinschaliger worden. Of ze daarmee ooit nog in gerenommeerde theaters spelen? Drost weet het niet. ,,In Deventer is net het nieuwe filmtheater Mimik geopend. Het is prachtig geworden, maar of we er ooit op de planken zullen staan? In deze situatie vrees ik ervoor.”