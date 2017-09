Dit is waarom Anouk de ware is voor Johnny de Mol

Anouk van Schie kwam in het leven van Johnny de Mol toen hij zelf ook rustiger en volwassener werd. ,,Eindelijk weet hij waar hij voor gaat”, zegt Willeke Alberti, ,,daar zijn we allemaal heel blij mee. Mijn vertrouwen in hem is heel groot. Als iemand mensenkennis heeft, dan is hij het wel.”



Trouwplannen had Johnny de Mol al eerder. In april 2015 verloofde hij zich met fotomodel Shima Kaes, maar een maand later knapte de relatie. ,,Ik begon te merken dat hij er niet klaar voor was, terwijl hij telkens bleef roepen van wel”, zei Shima Kaes daar later over.



Met Anouk van Schie was het, aan het begin van de vorige zomer, onmiddellijk serieus. De twee begonnen te appen, gingen eten en beleefden ‘een magische zomer’, liet de presentator, momenteel op televisie met Johnny into the wild, weten. ,,Eigenlijk was het vanaf het eerste moment al goed tussen ons”, liet de oud-zangeres weten in Beau Monde begin dit jaar. ,,We kunnen echt álles met elkaar delen en ons eigen leven behouden. Bij ons voelt dat heel goed. Het klopt gewoon.''