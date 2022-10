Dit is wanneer de Nederlandse versie van The Real Housewives te zien is

De Nederlandse editie van de bekende realityreeks The Real Housewives is vanaf volgende maand te zien. Op 24 november start de reeks op Videoland, maakte de streamingdienst bekend.

In The Real Housewives of Amsterdam worden zeven welgestelde ‘huisvrouwen’ gevolgd met camera’s. DE vrouwen zijn Cherry-Ann Person, Djamila Celina, Hella Huizinga, Kimmylien Nguyen, Maria Tailor, Sheila Bergeik en Susanna Klibansky.

De eerste The Real Housewives begon in 2006 in Orange County in Californië. Inmiddels zijn er tientallen edities en meerdere spin-offs gemaakt.

