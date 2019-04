Dit peperdure sieraad kocht Meghan Markle voor toekomstige dochter

Maar voordat het zo ver is, ligt er in de kluis tussen de muren van hun gerenoveerde monumentale landhuis een kostbaar horloge van het Franse juweliershuis Cartier klaar, dat Meghan al in 2013 kocht vlak nadat bekend werd dat de populaire Amerikaanse advocatenserie Suits een derde seizoen kreeg. ,,Dat was destijds een enorme mijlpaal’', vertelde ze in 2015 tegen de Canadese editie van het weekblad Hello!. ,,Ik ging helemaal los en kocht de tweekleurige versie van de Cartier Tank Française.’’



Meghan viel voor de ‘Tank’, die in 1917 door Louis Cartier werd ontworpen. Het smalle, rechthoekige horloge van staal heeft een waarde van minimaal 3000 euro. Op de achterkant liet de actrice, die van 2011 tot 2017 in Suits de rol van juridisch medewerkster Rachel Elizabeth Zane vertolkte, de tekst graveren ‘To M.M. From M.M.’. ,,Omdat ik het op een dag aan mijn dochter wil geven. Dat is wat sieraden zo bijzonder maken, de emotionele waarde ervan.’'