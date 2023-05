Netflix wil meer geld verdienen, legt techexpert Arnoud Wokke van Tweakers uit. ,,De groei in abonnees stagneert, dus er wordt nu begonnen met de grote schoonmaak: mensen die meeliften op het abonnement van een ander, moeten eruit worden gefilterd. Die moeten ook gaan betalen.’’

Wat verandert er nu?

,,Eigenlijk mocht je je account al nooit delen’’, zegt Wokke. ,,Maar het werd jarenlang gedoogd, en in het begin zelfs gestimuleerd in tweets die de streamingsdienst stuurde.’’ Maar goed, nu wil Netflix dus wel gaan handhaven. In Nederland kijkt volgens vergelijkingswebsite Pricewise 34 procent van de kijkers mee op het account van een ander. Dus het is niet opmerkelijk dat Netflix denkt dat daar winst valt te behalen.



Dat gaat als volgt in zijn werk: apparaten die op andere locaties worden gebruikt dan in het huishouden waarvoor het abonnement is afgesloten, kan Netflix blokkeren. Het bedrijf kijkt naar onder meer IP-adressen, apparaat-ID’s en accountactiviteit om te controleren of een apparaat dat bij een bepaald account is aangemeld, zich op de ‘hoofdlocatie’ bevindt. ,,Degene die op een andere locatie kijkt, zal een melding krijgen dat die een eigen account moet aanmaken of als extra - betalend - lid moeten worden aangemeld door de hoofdgebruiker’’, zegt Wokke.



Studentenhuizen of gezinnen blijven dus buiten schot, want zij vormen samen één huishouden. Maar vrienden die hun account delen, of uitwonende kinderen en hun ouders, zullen er wel iets van gaan merken. Wokke: ,,Ik verwacht overigens dat telefoons buiten schot blijven, want op een mobiel netwerk is het lastiger te handhaven. Maar op schermen die je gebruikt met wifi, zoals televisie of een tablet, verwacht ik wel dat mensen zo’n melding gaan krijgen.’’

Hoe werkt dat dan als ik op vakantie ga en gewoon zelf een abonnement heb?

Daarmee wordt rekening gehouden. ,,Het gaat echt om apparaten die voor langere tijd op een andere locatie gebruikt worden’’, zegt Wokke. Als gebruikers wekenlang niet op hun hoofdlocatie Netflix gebruiken, kunnen ze de vraag krijgen om het apparaat te verifiëren. Netflix vraagt de hoofdeigenaar van het account per mail of sms om binnen een kwartier een 4-cijferige verificatiecode in te voeren op het apparaat. Gebruikers moeten bovendien minimaal eens per 31 dagen verbinding maken met het wifinetwerk vanaf hun hoofdlocatie. Doen ze dat niet, dan moeten ze het apparaat waarop ze willen kijken, opnieuw verifiëren.



Oké, maar moeten we dan allemaal een eigen abonnement nemen?

Dat hoeft niet. Mensen die geen deel uitmaken van je huishouden, kunnen zich natuurlijk registreren voor een eigen account. Maar onder meer in Nederland kun je ook een extra-lidplek aanschaffen als je je abonnement wil delen met iemand die niet bij je woont. Dat kan alleen niet in het goedkoopste abonnement. De toeslag voor zo’n extra lid is 3,99 euro per maand en komt dan bovenop de maandelijkse kosten voor Netflix van 11,99 euro (kijken op twee schermen) of 15,99 euro (vier schermen).



De ‘extra leden’ kunnen op één apparaat Netflix kijken en kunnen maar één profiel hebben. Zo'n ‘extra lid’ is nog altijd 4 euro goedkoper dan het voordeligste ‘eigen’ lidmaatschap (7,99 euro, kijken op één scherm). Wokke: ,,De toeslag voor een extra lid is lager dan in bijvoorbeeld de VS, waar mensen 8 dollar per maand moeten bijleggen. Ik vermoed dat dit is omdat Netflix bang is dan Nederlanders anders toch naar de concurrent overstappen.’’

Maar er staat dus geen boete op, gaan mensen dan wel braaf de regels volgen?

Netflix denkt van wel. In Canada zijn de resultaten in ieder geval positief, bleek vorige maand uit een brief aan aandeelhouders. ‘We zagen een golf van annuleringen toen we het nieuws aankondigden, en dat heeft impact op de groei op korte termijn. Maar als accountdelers hun eigen accounts activeren en bestaande abonnees ‘extra-lid’-accounts toevoegen aan hun account, zien we een toename van de omzet. In bijvoorbeeld Canada is ons klantenbestand groter dan voor deze stap’, schreef Netflix daarin.



Ook Wokke verwacht dat mensen de regels gaan volgen. ,,Er zijn natuurlijk altijd gebruikers die iets creatiefs verzinnen om de regels te omzeilen, maar het wordt steeds moeilijker gemaakt. De meeste mensen zullen toch kiezen tussen bij Netflix blijven en meer gaan betalen, en hun abonnement opzeggen.’’

Als ik nu een eigen account aanmaak of zo’n extra lid word, ben ik dan mijn kijkgeschiedenis kwijt? Weet ik dan nog bij welke aflevering van series als Luther, Bridgerton of Wednesday ik was gebleven?

Netflix zag de bezorgde blikken al van ver aankomen: dus nee, je hoeft niet per serie te onthouden waar je zo ongeveer was gebleven. Bij het starten van een nieuw account of het toevoegen van een extra lid kunnen leden een profiel overdragen vanuit een bestaand account, inclusief aanbevelingen, kijkgeschiedenis, ‘Mijn lijst’ en meer.



Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: