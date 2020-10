Dit was het nieuws al in januari terug met feestseizoen

De nieuwe reeks afleveringen kent twee bijzondere mijlpalen. Het gaat om het veertigste seizoen van het programma én de serie begin 2021 telt de 250e aflevering. Het is nog niet bekend wat omroep AVROTROS gaat doen om deze heuglijke feiten te vieren. Een seizoen is niet hetzelfde als een jaar. Zo kan het dus zijn dat er in eén jaar meerdere seizoenen worden uitgezonden.



In het programma becommentariëren teamcaptains Jan Jaap van der Wal en Peter Pannekoek het actuele nieuws. De show wordt al sinds begin jaren negentig gepresenteerd door Harm Edens (59).



De uitzendingen in het voorjaar moesten vanwege de coronacrisis grotendeels zonder publiek worden opgenomen. Tijdens de laatste reeks was wel weer beperkt publiek welkom. Het zal van de actuele coronamaatregelen afhangen wat er in januari gebeurt.