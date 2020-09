Dit zijn de (bekende) kandidaten van Wie is de Mol?

Chantal Janzen in tranen: ‘Kan me niet voorstel­len dat dit went’

4 september De eerste aflevering van het nieuwe seizoen Chantal komt werken is meteen pittig voor de RTL-presentatrice. Ze draait in deze uitzending mee met het Korps Mariniers en een uitvaartcentrum in Den Bosch. Tijdens de door haar mede begeleide afscheidsdienst krijgt Chantal Janzen (41) het uiteindelijk zelf ook te kwaad. De kijkers leefden met haar mee.