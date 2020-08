Dit zijn de elf singles die meedoen aan Love Island

Met deze teksten worden de singles geïntroduceerd bij de kijker.

Fabiënne (23, Eindhoven)

De 23-jarige Fabienne is een pittige dame die zegt wat ze denkt. De Eindhovense beauty-specialist heeft zowel Surinaamse als Nederlandse roots. Met haar enorme bos krullen weet ze de aandacht van iedere man op zich te vestigen. ,,Als ik binnenkom, dan kom ik binnen als een bom en kan ik kiezen wie ik wil!” Fabienne stapt in het vliegtuig naar Love Island met maar één doel; de liefde van haar leven vinden!

Josephine-Charlotte (20, Kuurne, België)

Als er iemand zin heeft in Love Island dan is het de 20-jarige Josephine-Charlotte uit Kuurne wel! Het enthousiaste Belgische model gaat elk avontuur aan en staat graag in de spotlight. Maar pas op mannen, ze speelt graag hard-to-get en tweede kansen geeft ze niet. ,,Mannen die me dumpen, hebben achteraf altijd spijt.” Josephine-Charlotte gaat er 100 procent voor op Love Island: ,,Ik ben klaar met jongetjes en wil hier een échte man vinden!”

Mattheüs (23, Sint-Truiden, België)

De 23-jarige Mattheüs uit Sint-Truiden is personal trainer, profvoetballer en een échte romanticus. De half Braziliaanse, half Belgische hunk spreekt vloeiend Portugees en heeft een verborgen zangtalent. Daarmee weet hij heel wat vrouwenharten te stelen. Familie vindt hij het allerbelangrijkste en daarom gaat hij op het eiland op zoek naar de vrouw van zijn leven: ,,Ik mis de liefde en wil graag kunnen settelen”.

Imen (25, Brabant)

De goedlachse 25-jarige Imen omschrijf je het best met de woorden: druk, vrolijk en een beetje gek. De knappe Brabantse make-upartist voelt zich het gelukkigst met een cocktailtje in de hand op een festival: ,,Ik hou echt van dansen, ik sta nooit stil!”. Wat betreft de liefde heeft ze het geluk nog niet gevonden. ,,Ik mis liefde in mijn leven en wil iemand om mee te knuffelen.” Op het gebied van de liefde is ze behoorlijk ambitieus, want als ze de man van haar dromen tegenkomt op Love Island, wil ze sowieso trouwen én kinderen krijgen.

Lisa (25, Izegem, België)

De 25-jarige Lisa uit Izegem ziet er dan wel uit als the girl next door, maar niets is minder waar! De ondeugende zorgmedewerkster heeft namelijk op de cover van Playboy gestaan. Tot op heden is het Lisa niet gelukt haar ware liefde te vinden. Love Island is voor haar dus de ultieme mogelijkheid! Maar mannen, het kan nog lastig worden... Het lingeriemodel heeft namelijk al één grote liefde in haar leven en dat is haar papegaai. Wie zal deze crazy bird-lady kunnen versieren?

Mert (20, Lochem)

Het meisje van zijn leven ontmoeten, dat is waarvoor de 20-jarige Mert naar Love Island afreist. De voetballer uit het Gelderse Lochem is nog nooit verliefd geweest en wil graag een meisje mee naar huis nemen om voor te stellen aan zijn ouders: ,,Ik wil proeven, ruiken en voelen wat liefde is.” Deze gevoelige jongen van Turkse komaf omschrijft zichzelf als ijdel en gaat iedere week naar de kapper. Want hoe beter hij eruit ziet, hoe beter hij in zijn vel zit. Meiden, houd je vast, want deze voetballer is van plan om te gaan scoren!

Joan (25, Amsterdam)

Of de vlinders in haar buik nog wel werken, wil de 25-jarige Joan uit Amsterdam-Noord heel graag uitzoeken op Love Island. Deze hostess en dj flirt graag met mannen, maar heeft tot nu toe nog niemand binnen kunnen hengelen. Wie weet zwemt deze vis wel bij de Love Island-villa!

Waar moet de droomman voor de half-Indonesische aan voldoen? Hij moet in ieder geval haar droge humor kunnen waarderen en tegen haar vele geklets kunnen. Want met Joan in de villa is het zeker niet saai!

Giuliano (27, Overpelt)

Als we de 27-jarige Giuliano uit Overpelt mogen geloven, is hij de ideale schoonzoon. Maar, wel een ondeugende… Vrouwen vallen bij bosjes voor zijn heldere ogen en zijn kookkunsten. De Italiaanse Nederlander runt het familierestaurant in België en weet wel raad met pasta’s en pizza’s. Als je eenmaal het hart van deze kanjer hebt veroverd, is hij hondstrouw en behandelt hij zijn meisje als een prinses.

Remco (25, Utrecht)

Zeg je water, dan zeg je Remco. Deze surfdude uit Utrecht is verslaafd aan watersport, maar houdt zeker ook nog van iets anders: vrouwen!

De 25-jarige hunk krijgt genoeg aandacht, maar heeft de ware nog niet gevonden: ,,Ik ben snel uitgekeken en denk dan, moet ik hier mijn hele leven mee samen zijn?” Toch gelooft hij wel in de ware en blijft net zo lang zoeken tot hij zijn Pocahontas gevonden heeft.

Raphaëlla (21, Waterloo, België)

De 21-jarige Raphaëlla uit Waterloo is prettig gestoord en zegt overal ja op! Ze haalt alles uit het leven en wil nergens spijt van krijgen. Hoe anderen over haar denken, maakt haar dan ook niets uit. Ze gaat lekker haar eigen gang.

Bij deze pittige en enthousiaste studente event manager hoeven mannen niet aan te komen met goedkope openingszinnen, daar trapt ze niet in. Wat zoekt ze dan wel? Eigenschappen als lief en loyaal vindt deze ex-miss Waals-Brabant het allerbelangrijkst.

Axel (24, Wijgmaal, België)

De stelling van Pythagoras leren? De 24-jarige Axel uit Wijgmaal leert het de dames in de Love Island-villa maar al te graag! Voor de leerlingen van deze wiskundeleraar is het soms moeilijk om bij de les te blijven, want zeg nou zelf: misschien is hij wel de knapste wiskundeleraar van de Lage Landen.

Axel krijgt genoeg aandacht van de dames, maar tot echte liefde heeft dat nog niet geleid. Met zijn luisterend oor en gevoeligheid waagt hij zijn kans op Love Island. En wie weet leidt dat ergens toe in de toekomst: ‘Huisje kopen, kindjes. Gewoon precies zoals het hoort.’

Code oranje op Gran Canaria RTL: ,,Wij zijn ervan op de hoogte dat het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Gran Canaria vandaag is aangepast naar oranje. Op dit moment zitten de presentatoren en de gehele basiscast (inclusief kandidaten die later mee gaan doen) gelukkig al op het eiland. De show kan volgende week maandag dus gewoon starten. We houden het reisadvies nauwlettend in de gaten.



De veiligheid van de deelnemers heeft onze hoogste prioriteit. De crew en Islanders zijn al meerdere keren getest, zowel voor het reizen als bij aankomst. De Islanders worden ook getest gedurende hun lockdown op het eiland. Voor de start van de opnames worden zij wederom getest. Bij een positieve uitslag of als een Islander zijn uitslag niet wil delen, wordt deelname geweigerd.”