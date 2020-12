Dit zijn de meest gestreamde artiesten en nummers op Spotify in Nederland

Spotify bestaat dit jaar tien jaar in Nederland. In dit jubileumjaar was van alle playlists Top Hits NL veruit de meest beluisterde in ons land. Op de tweede plaats vinden we ‘t Koffiehuis , een playlist die vooral tijdens de thuiswerkperiode veel werd beluisterd.

Wereldwijd

Waar Snelle in Nederland de populairste artiest was, was dat wereldwijd rapper Bad Bunny. Drake, in 2018 nog de populairste artiest, staat op plek 2 en zanger J Balvin op 3. Populairste vrouwelijke artiest is wederom Billie Eilish en haar album When We All Fall ASleep, Where Do We Go? staat voor het tweede jaar op rij in de top 10 van meest gestreamde albums. Het volledige overzicht van Spotify Wrapped vind je hier.