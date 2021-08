Dit zijn de nieuwe kandidaten van Wie is de Mol?

Na liefst 21 seizoenen gooit het populaire tv-spel Wie is de Mol? het over een andere boeg. De makers presenteerden vanavond de nieuwe kandidaten via een livestreamverbinding. Niet tien, maar elf bekende Nederlanders doen mee. Ook worden de spelregels voor het eerst aangepast.

De nieuwe kandidaten van het 22ste seizoen van Wie is de Mol? zijn Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg, GTST-acteur Everon Jackson Hooi, presentatrice Fresia Cousiño Arias, rapper Glen Faria, presentatrice Hila Noorzai, actrice Kim-Lian van der Meij, operazangeres Laetitia Gerards, acteur Sahil Amar Aïssa, Loïs Lane-zangeres Suzanne Klemann, cabaretier Thomas van Luyn en presentatrice Welmoed Sijtsma. In een livestream stelden zij zichzelf vanavond voor aan de kijkers. Dat deden zij op een geheime locatie, waar momenteel de opnames van Wie is de Mol? nog in volle gang zijn.

Vrijstelling

De kandidaten kregen de opdracht om het Nederlandse publiek te overtuigen dat zij níet de Mol zijn. De deelnemer die volgens de kijkers het minst verdacht is, krijgt twee vrijstellingen voor de allereerste executie: één voor zichzelf en één voor een mede-kandidaat. Kijkers mochten een stem uitbrengen. Wie deze felbegeerde vrijstellingen heeft gewonnen, wordt in de eerste aflevering van het 22e seizoen bekendgemaakt. Dat is op 1 januari 2022.

Niet eerder - 21 seizoenen lang - had het publiek invloed op het spelverloop. Voorheen werden de kandidaten en de locatie zo lang mogelijk geheim gehouden. Waar de opnames momenteel plaatsvinden, is overigens nog steeds onduidelijk. Wel zagen de kijkers een fort of kasteel in beeld en hadden de kandidaten het erg warm, wat lijkt te duiden op een zuidelijk gelegen land.

De makers hadden deze nieuwe spelregel vooraf niet gedeeld met de kandidaten. De elf BN’ers hoorden pas een uurtje voor de livestreamverbinding dat zij een vurig pleidooi moesten voorbereiden waarom zij niet de Mol zijn. Ook wisten de BN’ers niet dat hun deelname aan het spel al zo vroeg bekend gemaakt zou worden, liefst vier maanden voor de eerste uitzending op tv is.

Everon Jackson Hooi, bekend van zijn rol als Bing in Goede Tijden Slechte Tijden, vertelde tijdens de livestream dat hij had gelogen tegen zijn vrienden en familie. Hij had hen verteld dat hij voor een film in het buitenland zat. In werkelijkheid doet hij dus mee aan Wie is de Mol?. Máár, bepleitte de acteur, hij was ab-so-luut niet de saboteur in dit spel. ,,Een acteur kan goed liegen, maar de rol van mijn leven is aan mij voorbijgegaan. Ik ga er alles aan doen om de Mol te ontmaskeren.”

Tentje op een berg

Presentator Hila Noorzai vertelde dat de groep haar al had gekozen als penningmeester. ,,Dus het vertrouwen in mij is hier al.” Ook Loïs Lane-zangeres Suzanne Klemann deed haar uiterste best om haar onschuld te bewijzen aan de kijkers thuis. Ze zou ‘veel te eerlijk’ zijn en geen geheimen kunnen bewaren.

Ook actrice en musicalster Kim-Lian van der Meij ontkende de Mol te zijn. Daarnaast vertelde zij nog een paar raadselachtige details over de eerste dagen op de geheime locatie. Ze had vannacht maar één uur geslapen, in haar uppie, in een tentje op een berg. ,,Ik had het heel koud, mijn fleecedekentje was klam.”

Na de stemronde bleken de kijkers journalist Arno Kantelberg het meest verdacht te vinden. Hij zit nu in de gevarenzone. Wanneer het laptopscherm van presentator Rik van de Westelaken op ‘rood’ springt, moet hij als eerste vertrekken. Wat de uitslag zal zijn, wordt pas op 1 januari 2022 bekend.