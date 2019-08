Dit zijn de tien nieuwe boeren van Boer zoekt Vrouw

,,Je kan je verheugen op tien hele leuke, totaal andere boeren dan andere jaren. Ze wonen verspreid over heel Nederland; misschien wel bij jou in het dorp of aan de rand van jouw stad”, zegt Jaspers.



,,Voor de elfde keer hopen we de grootste wens van de tien boeren te laten uitkomen: een partner voor het leven vinden. Hoe leuk is het om opnieuw mensen te begeleiden die zich zo kwetsbaar op durven stellen, waar misschien over een tijdje dat stille huis gevuld gaat worden met liefde? Dat verveelt nooit! Ook dit jaar zijn we van Drenthe en Friesland naar Zeeland en Brabant gereden om een portret van de boeren te maken. Wie zijn het en waar zijn ze naar op zoek?”



De voorstelaflevering is zondag 1 september te zien om 20.20 uur op NPO 1. Vrijgezelle vrouwen (en mannen) die het warm krijgen bij het zien van een boer hebben twee weken de tijd om een mail of brief te sturen via de site van Boer zoekt Vrouw. De serie, waarin de zoektocht van de vijf boeren met de meeste brieven wordt gevolgd, is begin 2020 op tv.