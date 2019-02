Dit zijn de vier finalisten van The Voice of Holland

Tijdens een zinderende halve finale namen in totaal zes talenten het tegen elkaar op. Het team van coach Waylon bestond nog uit Patricia van Haastrecht en de Sinatra-crooner Dennis van Aarssen. Tijdens de kwartfinale vorige week eindigden de twee al bovenaan de safe zone, waarmee ze zich verzekerden van een plek in de halve finale. Anouk had nog twee acts die kans maakten op het felbegeerde goud: de Nijmeegse rockband Navarone en powerhousezangeres Mikki van Wijk. Die laatste belandde vorige week in de danger zone, maar mocht toch door dankzij de punten die de kijkers haar gaven. Navarone ging in één keer door naar de halve finale. Coaches Lil’ Kleine en Ali B hadden nog twee talenten in de race: volkszanger Quido van de Graaf (team Lil’ Kleine) en zanger Menno Aben. Van de Graaf en Aben eindigden vorige week in de danger zone, maar kregen net als Mikki van Wijk (team Anouk) zo veel punten van kijkers dat ook zij vanavond andermaal hun stembanden mochten laten trillen.