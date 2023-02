Dit zijn de winnaars van Op zoek naar... die hoofdrollen gaan spelen in nieuwe Grease

Kopen zonder kij­ken-kop­pel zet huis na drie jaar weer in de verkoop

Ze hebben drie jaar in hun compleet verbouwde stulpje gewoond, maar Joeke en Fernant zetten hun huis in Haarlem weer in de verkoop. Het stel was in 2020 te zien in het hitprogramma Kopen zonder kijken, waarin te zien was hoe ze zich aanvankelijk rot schrokken toen ze hun door makelaar Alex van Keulen aangekochte woning zagen.

