Dit zijn vier afvallers van Expeditie Robinson 2018

video/spoiler alertUit een analyse van sociale media-analist Jaap van Zessen blijkt dat vier bekende Nederlanders met geen mogelijkheid Expeditie Robinson 2018 hebben gewonnen. De BN'ers in kwestie zijn tijdens de opnameperiode van het programma in Nederland gezien.

Let op: in dit artikel worden de namen van de afvallers genoemd.

Hoe werkt het?

In een sociale media-analyse haal je de namen en accounts van de deelnemers van Expeditie Robinson door een sociale media-scan. Daaruit blijkt dat de opnames tussen half juni en half juli plaatsvonden. Als je die periode weet, kun je ontdekken wie er zonder mobieltje op het onbewoonde eiland verbleef. In de vier vorige seizoenen werden bijna alle vroegtijdige afvallers juist voorspeld.

Deze deelnemers vielen door de mand:

FAMKE LOUISE

De populaire vlogger, model en zangeres is maar heel kort op het eiland te vinden. Uit meerdere berichten blijkt dat zij tussen half juni en half juli in Nederland was. Zo verscheen een foto van haar nieuwe tattoo (die ze over een oude tattoo met de naam van haar ex-vriend SnapKing liet zetten) op 21 juni online. Dit bericht heeft ze niet zelf geplaatst maar is op een fanaccount te vinden als je zoekt op haar naam.

En voor zover er nog twijfel bestaat over het moment waarop ze de tattoo heeft geplaatst; ze werd op 23 juni in Club Vie in Rotterdam gespot met Ronnie Flex.

Ook was ze op 28 juni in Paradiso met Flex en bestaat er dus geen twijfel dat Famke bij de eerste afvallers zal horen.

TONY JUNIOR

DJ Tony Junior hield zich zelf keurig aan een ingelaste stilte. Op zijn instagramaccount werden berichten geplaatst waaruit je niet af kan leiden of ze actueel waren of niet. Maar Tony trad op 30 juni op tijdens het openluchtfestival ParkCity Live in Heerlen. De line-up en verschillende instagramfoto's dienen als bewijs.

Het TT-festival in Assen haalde Tony begin juli binnen. Ook hij zal Robinson niet winnen.

TOINE VAN PEPERSTRATEN

Fox Sports-presentator Toine van Peperstraten twitterde er tijdens het WK voetbal (tijdens de opnameperiode) behoorlijk op los. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat hij iemand opdracht had gegeven om dat namens hem te doen. Toch werd de presentator op 2 juli op meerdere foto's getagd tijdens een fotosessie van Fellows United. Van Peperstraten was zichtbaar op de instagramaccount van oud-Ajacied Sonny Silooy.

CORRY KONINGS

Zangeres Corry Konings (66) is zelf niet erg actief op sociale media. Op de lokale Belgische nieuwssite Kempen Nieuws werd een bericht geplaatst dat Konings op 6 juli optrad tijdens het schlagerfestival Daar bij die molen in Olen. Op Facebook zijn ook beelden van het optreden te vinden.

Meer bewust

Toen Expeditie Robinson in 2000 voor het eerst werd uitgezonden bestonden er nog geen sociale media. Ondanks de boete van 100.000 euro en de training die deelnemers ongetwijfeld krijgen, blijkt het via een paar zoekopdrachten al jaren mogelijk toch afvallers te vinden. De online speurtocht wordt ieder jaar door Van Zessen gemaakt om aan te tonen hoeveel informatie je online achterlaat.

,,De data waar je naar kunt zoeken wordt ieder jaar breder. Nu zoeken we slechts informatie van een paar maanden terug, over tien jaar is veel van wat je nu op sociale media plaatst met een beetje speurwerk nog steeds boven water te halen. Het is goed je daar bewust van te zijn.''

