Dit zijn ze: de billen van de nieuwe boeren uit Boer zoekt Vrouw

Jaspers ontdekte tijdens de opnames van het KRO-NCRV-programma dat corona het verlangen naar een liefdesleven tussen de koeien en schapen groter maakte. Er kwamen welgeteld 466 aanmeldingen van naar de liefde hunkerende Hollandse veehouders binnen. ,,We komen dit jaar letterlijk in het meest noordelijke puntje van Nederland en in het meest zuidelijke puntje. Het scheelde niet veel, of we reden van Denemarken naar België; maar ook naar Brabant, Friesland en Drenthe. De accenten vliegen je om de oren, de leuke mensen trouwens ook. Het was erg moeilijk kiezen’’, laat Jaspers weten.

Jaspers bouwt de spanning op: vandaag is een foto vrijgegeven van de billen van de tien in blauwe en groene overalls gestoken boeren. Hun gezichten zijn nog onherkenbaar. De trouwe Labradoodle Tommie ligt aan Jaspers voeten. Pup Buck, die in de kerstspecial te zien was, bleek iets te ondeugend en enthousiast. ,,Dus heb ik hem moeten mededelen dat hij ietsjes ouder moet zijn voordat hij mee mag. Hij was natuurlijk teleurgesteld, maar een hondje dat we steeds moeten gaan vangen op het erf, is onhandig. Ik heb hem wel beloofd dat hij een keer mee mag naar een dagdate of logeerpartij. Hij verheugt zich daarop.’’