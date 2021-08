Dit zijn ze: de tien boeren van het twaalfde seizoen van Boer zoekt Vrouw

John van den Heuvel emotioneel bij Ji­nek-special Peter R. de Vries: 'Kan niet naar die beelden kijken’

22:20 Misdaadverslaggever John van den Heuvel heeft vanavond in een speciale Jinek-aflevering emotioneel gereageerd op de dood van Peter R. de Vries. De Eindhovense crimefighter verscheen voor het eerst in het openbaar nadat hij de afgelopen weken ‘bewust de luwte had opgezocht’. ,,Je zit vol verdriet en boosheid. Dit was een inktzwarte zomer”, vertelde Van den Heuvel met een brok in de keel.