Diva? Adele is nog steeds doodgewoon als ze microfoon in boezem steekt bij megaconcert Londen

met foto'sRecensenten komen superlatieven tekort voor het grootse comebackconcert van Adele in Londen gisteravond. Vrijwel alle kranten delen vijf sterren uit voor de ‘perfecte’ show van de succesvolste zangeres ter wereld, die op het podium in haar thuisland vooral nog steeds een doodgewone Britse meid bleek.

‘Allereerst, Adele kwam opdagen’, typeert Variety treffend de spanning. Want dit concert, voor 65.000 mensen in Hyde Park, was niet zomaar een evenement. De zangeres had al vijf jaar geen grote concerten gegeven, nadat ze in 2017 vanwege stemproblemen twee avonden in Wembley moest afzeggen. Ze had dit jaar eigenlijk met een reeks shows in Las Vegas moeten staan, waar ze 24 uur voor aanvang de stekker uit trok.

Zou ze nu wel komen, of is haar beruchte podiumvrees te veel geworden? En als ze komt, wat voor iemand ziet het publiek dan? Paul de Leeuw merkte in Busje komt zo dat je meer kans maakt op een ongedwongen onderonsje met de koning dan met de mythische Adele, wier management de Rijksvoorlichtingsdienst deed verbleken. Heeft haar woonplaats Los Angeles het ooit zo normale Londense meisje voorgoed in een diva veranderd?



Bekijk een fragment van Paul de Leeuw en Adele, lees daaronder verder:

Het goudkleurige decor, haar kleding; alles ademde Hollywood-glamour bij haar opkomst gisteravond. Maar toen ze begon te praten, was het volgens The Guardian alsof Adele Adkins (34) nooit uit Londen is weggeweest. Haar nerveuze ‘ik schijt in mijn fucking broek!’ zei genoeg.

Het ene moment hoorde je wereldhits, het andere vertelde Adele dat ze morgen vermoedelijk kapot is omdat ze de hele nacht nieuwe afleveringen van Stranger things gaat kijken. Ze vroeg of er mensen jarig waren, vertelde hoe ze zelf vaak stomdronken in het publiek had gestaan bij concerten en stak haar microfoon in haar decolleté zodat ze T-shirts het publiek in kon schieten.

Volledig scherm Adele in Hyde Park, Londen. © Gareth Cattermole/Getty Images

‘Het leek of ze er elk moment een stoel bij kon pakken en aan de mensen op de eerste rij zou vragen hoe het met hun moeders gaat’, aldus iNews. ‘Je vergat soms dat je niet bij een stand-upcomedyshow was of bij een bonte avond in de lokale pub’, schrijft Variety, dat spreekt van hernieuwde liefde tussen Londen en ‘verloren dochter’ Adele.

Volledig scherm Adele was volgens recensenten in topvorm. © Gareth Cattermole/Getty Images f

De zangeres stond al bekend om de praatjes tussendoor, maar dat maakt ze niet minder bijzonder. The Guardian schrijft dat het is alsof de vermaarde Aretha Franklin een rol heeft in het volkse Goede tijden, slechte tijden: een combinatie die je alleen met uitzonderlijk talent overtuigend neerzet. ‘Ik heb nog nooit iemand gezien die zo comfortabel lijkt op de bühne’, jubelt The Telegraph.

Volledig scherm Adele trad op voor 65.000 mensen. © Gareth Cattermole/Getty Images

Ongeëvenaard

Tussen het kletsen door zong ze ook nog, grapt Variety. En hoe. ‘Door het informele geklets en de onzekerheid waren haar vocale capaciteiten soms bijna een bus van rechts’, beschrijft The Guardian.

Haar versie van Easy on me was niets minder dan perfect, stelt Metro UK. Ze was ‘op de top van haar krachten’, voegt The Telegraph toe. Hoogtepunt van de avond waren de emoties bij de zangeres toen ze het publiek Someone like you hoorde meezingen, concludeert de site.

Volledig scherm Adele gaf voor het laatst een groot concert in 2017. © Gareth Cattermole/Getty Images

‘Ze liet weer zien dat niemand concerten geeft zoals zij. Ze is ongetwijfeld een van de beste liveperformers ter wereld en na veertien jaar als superster wordt ze nog altijd alleen maar beter en beter.’

Volledig scherm © Gareth Cattermole/Getty Images

