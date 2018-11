DJ’s in actie voor vluchtelingkinderen

In Amsterdam hebben alle Nederlandse Dance Labels & partners gisteravond tijdens het traditionele bowlingevenement van Mixmash Records de handen ineen geslagen om vluchtelingkinderen te helpen. Initiatiefnemers zijn DJ/producers Laidback Luke en de Duitse Jewelz & Sparks die voor de release van We Are One (feat. Pearl Andersson) een fundraiser organiseerden.