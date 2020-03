Dj's treden vanuit woonkamer op tijdens onlinefestival SLAM!

Royston Drenthe maakt acteerde­buut in Mocro Maffia

16:20 Voormalig profvoetballer Royston Drenthe heeft een rol weten te scoren in het tweede seizoen van de hitserie Mocro Maffia, dat sinds vrijdag te zien is. Drenthe, die onder meer bij Feyenoord en Real Madrid speelde, is blij dat hij het nieuws eindelijk met de wereld mag delen. ‘Ik vind het meer dan spannend om jullie deze andere kant van Royston te laten zien', schrijft hij.