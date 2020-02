Dochter (11) J.Lo zingt mee in wervelende Super Bowl-show

De 11-jarige Emme Muñiz beleefde een bijzondere avond in Miami zondag. Ze mocht een stukje meezingen in de wervelende halftime show van de Super Bowl, die verzorgd werd door haar moeder Jennifer Lopez en Shakira.

Emme kwam op met een groep jonge dansers en zong een stukje van haar moeders hit Let's Get Loud, begeleid door Shakira op de drums. Daarna vergezelde moeder J.Lo het meisje op het podium, en zongen ze onder meer een stukje uit het nummer Born In The USA. Dat deden ze voor de vlag van Puerto Rico, het moederland van zowel J.Lo als Emmes vader, zanger Marc Anthony (echte naam: Marco Muñiz).

De 11-jarige is volgens Amerikaanse media de jongste zangeres ooit tijdens de beroemde halftime show van de finale van het Amerikaanse footballseizoen.

Grootste hits

Shakira en Jennifer Lopez verzorgden samen een wervelende show, waarbij de grootste hits van de twee Latina’s voorbij kwamen. Shakira opende ietwat onverwachts met ‘She-Wolf’ en pakte het stadion vervolgens in met ‘Whenever, Wherever’, vuurwerk en energieke danspassen.

Al snel kwam Jennifer Lopez op die een medley van haar grootste hits ten gehore bracht. Onder anderen ‘Jenny from the Bock’ en ‘Ain’t It Funny to Get Right’ en ‘Let’s Get Loud’, kwamen voorbij. Beide zangeressen hadden een grote groep dansers om zich heen en wisselden meermaals van kostuum en thema.

Uitgebreide complimenten

De zangeressen werden na afloop omstandig geprezen voor hun optreden. ,,J.Lo, Shakira en alle speciale gasten waren geweldig’’, twitterde Lady Gaga. ,,Wat een toffe halftime show, ik heb de hele tijd met een glimlach meegedanst. Zulke sterke, sexy vrouwen, voor de camera en daarbuiten. Ik hou van jullie, mooie, sexy, getalenteerde vrouwen.’’



Pink liet weten: ,,Yes, de halftime show was heerlijk’’, en Keith Urban schreef: ,,Dat was een werelds Super Bowl-optreden! Het was adembenemend, we vonden het geweldig. Felicitaties voor Jennifer Lopez, Shakira, het ensemble en de crew.’’

Khloé Kardashian reageerde op het optreden van Lopez’ dochter Emme tijdens de show: ,,Wat bijzonder om dit moment met je dochter te delen.’’ Eerder had ze al over de 50-jarige J.Lo en 43-jarige Shakira getwitterd: ,,Ze hebben allebei een ongelooflijk optreden gegeven. Maar kunnen we het even hebben over hoe deze vrouwen maar niet ouder worden? Ze pakten me in met hun danswerk en hun performance op het podium. Wow!’’

