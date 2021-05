Dochter Bibi doet gek dansje en Miljuschka ruikt aan asperges

Jack van Gelder gaat viral met zangkun­sten in Hoge Bomen: ‘Ik weet niet wat me overkomt’

8 mei Naast sportverslaggever en presentator staat Jack van Gelder inmiddels ook in de startblokken voor een zangcarriére. Hij gaat viral op TikTok nadat hij begin april het nummer Summer Holiday zong in het programma Hoge Bomen. Van Gelder is helemaal overdonderd door alle positieve reacties: ,,Wat een gekkigheid, ik weet niet wat me overkomt’’.