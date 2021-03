Dochter Liesbeth List maakt documentaire over haar moeder: ‘Voelt alsof ze nog dichtbij is’

foto's Bizarre ontknoping in The Masked Singer VS: ‘Beroemdste gast ooit’ blijkt geen mens

12 maart In de Amerikaanse versie van The Masked Singer vond gisteravond ongetwijfeld de opvallendste onthulling plaats in de geschiedenis van het programma. Het pak van de mysterieuze slak bevatte volgens de jury ‘de beroemdste gast ooit’ - en die was niet eens een mens.