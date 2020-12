Dochter Lori Loughlin bespreekt omkoopschandaal

In een fragmentje van de Facebook-talkshow dat gisteren werd vrijgegeven, geeft Olivia toe dat haar familie fout zat. ,,We zaten in een positie om iets voor elkaar te krijgen en zijn daar veel te ver in gegaan”, aldus de 21-jarige. Op de vragen van presentatrice Jada Pinkett-Smith en haar moeder Adrienne of ze begrijpt waarom mensen boos zijn op wat zij en haar ouders hebben gedaan, antwoordt Olivia dat dat het geval is, maar dat ze daar graag meer over hoort zodat ze er iets van kan leren.