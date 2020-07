Dochter Preston: ‘Mam, je hebt ons leven zo mooi gemaakt’

De 20-jarige Ella schrijft dat Preston ‘een bruisende, mooie en liefdevolle ziel was die heel veel om anderen gaf en die alles wat ze aanraakte tot leven bracht’. ,,We hopen dat iedereen de wens van de nabestaanden respecteert voor hun behoefte aan privacy in deze tijden,” zei een woordvoerder namens de familie.



De Amerikaanse actrice overleed gisteren op 57-jarige leeftijd. Echtgenoot John Travolta, maakte via sociale media bekend dat ze sinds twee jaar aan borstkanker leed en daar gisteren aan is bezweken. Het was alleen bij intimi bekend dat Preston ziek was. Travolta zei dat zijn vrouw er voor had gekozen haar worsteling met kanker privé te houden.



De acteur John Travolta maakte het overlijden van zijn vrouw bekend met de woorden: ‘Het is met een zwaar hart dat ik u vertel dat mijn mooie vrouw Kelly haar twee jaar durende strijd met borstkanker heeft verloren. Ze vocht een moedig gevecht met de liefde en steun van zovelen. Kelly’s liefde en leven zal altijd herinnerd worden. Ik zal de tijd nemen om er te zijn voor mijn kinderen die hun moeder hebben verloren, dus vergeef me als u een tijdje niets van ons hoort.’