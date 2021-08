Dochter van Bruce Springsteen verovert zilver op Olympische Spelen

Artiesten over festivallo­ze zomer: ‘Vol stadion, maar bij ons maar 750 mensen, echt schandalig’

6 augustus Een emotioneel relaas van zanger Jett Rebel over het verloren gaan van de festivalzomer kan op veel bijval rekenen in de artiestenwereld. Artiesten zien met lede ogen aan hoe duizenden voetbalfans in het stadion zitten, terwijl het bij hen annuleringen regent. ,,Schiet mij maar lek, ik snap er niets meer van.”