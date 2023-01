Dochters Lisa Marie Presley erven landgoed Graceland ter waarde van zo'n 500 miljoen dollar

Elvis liet zijn landgoed na aan zijn dochter toen hij in 1977 overleed. Het werd daarna omgetoverd tot een museum dat sinds 1982 is geopend. Sindsdien is Graceland ook een soort bedevaartsoord voor fans van The King of Rock and Roll. Volgens The Rolling Stone heeft het complete landgoed een waarde tussen de 400 en 600 miljoen dollar.